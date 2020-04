DISABILITA’ E NORME REGIONALI Polimeno e Pietropaolo (FdI): “Bene l’emendamento. In Calabria abbiamo tanto lavoro da fare”

R. & P.

Abbiamo appreso con grande soddisfazione dell’approvazione dell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia al DL 19/2020 Coronavirus che finalmente risponde alle richieste di tante associazioni e famiglie con a carico persone disabili che chiedevano misure meno restrittive per le uscite. Un emendamento che consente “con una netta previsione legislativa, le uscite dall’ambiente domestico a persone con disabilità intellettiva, sensoriale, motoria, con disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali”. Erano tante le disparità che si registravano sul territorio nazionale a fronte di diverse ordinanze regionali e in alcuni casi anche ordinanze comunali. Nello scorso mese di marzo avevamo rivolto una richiesta alla Governatrice Santelli affinchè inserisse nell’ ordinanza sull’emergenza Covid 19 della Regione Calabria l’autorizzazione agli spostamenti per i soggetti con disabilità intellettiva, sensoriale, motoria, con disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali. Questo perché la lunga permanenza in casa con l’impossibilità di uscire per questi pazienti aggrava le loro condizioni di salute. Hanno spesso bisogno di attenzioni particolari, di misure meno restrittive. Le famiglie con persone affette da autismo, disturbi del comportamento o disabilità psichica si sentono sempre più sole e per i soggetti affetti da queste patologie è vitale avere un momento di decompressione, come una passeggiata all’aperto o un giro in macchina. La Presidente Santelli nell’ ordinanza n. 29 emessa il 13 aprile scorso ha accolto la nostra segnalazione prevedendo per i disabili spostamenti in prossimità dell’ abitazione, che però rischiano di essere troppo limitativi . Alla luce dell’ approvazione del nuovo emendamento, d’ intesa con il nostro capogruppo in Consiglio Regionale , Filippo Pietropaolo, abbiamo immediatamente chiesto alla Presidente Santelli di estendere le possibilità di uscita oltre la prossimità dell’ abitazione per le persone con disabilità, andando così incontro ai loro bisogni e dando la possibilità, insieme all’

accompagnatore, di poter fare passeggiate e giri in macchina. E’ un intervento importante perché consente di poter contenere gli aspetti autoaggressivi ed aggressivi che derivano da prolungate permanenze in casa, diventando inoltre azione di miglioramento delle capacità adattive e di interazione. Questa sarà comunque occasione, come affermato dal nostro Capogruppo in Consiglio, Pietropaolo, per riportare l’attenzione sul tema della disabilità riprendendo il percorso della proposta di legge sull’autismo ferma in Consiglio regionale, dopo essere stata approvata nella scorsa legislatura in Commissione Sanità, e l’ iter di applicazione della L.112 del 2016 sul “Dopo di noi”. La Calabria risulta essere infatti tra quelle regioni che non ha ancora dato compiuta attuazione alla norma e a tutte le attività previste per il raggiungimento della pari dignità sociale delle persone più fragili.

M. Alessandra Polimeno Responsabile prov.le Dip. Sanità – FdI