DIRITTO DI REPLICA Careri, le precisazioni del sindaco

R. & P.

Come già anticipato telefonicamente, con la presente il Sindaco di Careri rappresenta quanto di seguito in merito all’articolo indicato in oggetto apparso sul vostro quotidiano, chiedendo la relativa pubblicazione.

In merito a quanto si legge ‘ come Gruppo di minoranza abbiamo espresso voto contrario all’impianto complessivo del testo in oggetto. Voto contrario non dettato da pregiudizi ma dovuto al fattore temporale che non ci ha permesso di studiare bene le carte e dare, dunque, parere favorevole ‘ intendo precisare che dei 14 punti compresi nell’Odg per la trattazione del bilancio preventivo e oggetto di delibera, il gruppo di minoranza ha espresso voto contrario solo in merito ad un argomento mentre per tutti gli altri si è astenuto o ha votato a favore, per come risulta dagli atti.

Per quanto concerne il ‘fattore temporale’ invocato dalla minoranza come giustificazione per il voto contrario non si rinviene nelle delibere alcun riferimento in tal senso anche perché tutti gli atti relativi alle varie proposte del Bilancio di previsione sono stati depositati e messi a disposizione di tutti i consiglieri contestualmente alla convocazione del Consiglio, come risulta dalla comunicazione inviata ai Capigruppo.