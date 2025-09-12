Grazie all’eurodeputato Nesci per aver sottolineato la sinergia con la Regione Calabria.

R. & P.

“L’approvazione della nuova Direttiva europea sui pacchetti turistici è un passo importante che può dare nuovo slancio anche al comparto turistico calabrese, settore strategico per l’economia e l’occupazione della nostra Regione. Norme più chiare, meno burocrazia e maggiore flessibilità nei pagamenti rappresentano una svolta concreta per tante imprese locali che troppo spesso si sono trovate penalizzate da regole lontane dalla realtà del mercato.Accogliamo con favore l’introduzione di criteri oggettivi nella gestione delle emergenze e l’estensione del periodo di adeguamento a 24 mesi: misure di buon senso che tutelano sia le imprese che i lavoratori. È proprio da qui che dobbiamo ripartire per costruire una Calabria più forte, dove il turismo diventi davvero leva di sviluppo, buona occupazione e valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale.Come forza politica ci impegniamo a sostenere ogni iniziativa che vada in questa direzione: più certezze per gli operatori, più opportunità per i giovani, più valore per i nostri territori. Insieme possiamo far diventare il turismo una risorsa stabile e duratura per la Calabria”.

“Un ringraziamento particolare va all’eurodeputato Denis Nesci, il cui lavoro in sede europea è stato determinante per l’approvazione di questa direttiva.Il suo impegno è un esempio concreto di come l’azione sinergica tra istituzioni locali e rappresentanti europei possa produrre risultati tangibili per i nostri territori e per il futuro della Calabria”. Così Giovanni Calabrese, assessore al turismo della regione Calabria.