DIOCESI LOCRI GERACE Ufficializzate le nomine vescovili

Al termine dei due giorni di aggiornamento pastorale, per sacerdoti, religiose e laici, il vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, ha ufficializzato le nuove nomine riguardanti alcune parrocchie e alcuni uffici diocesani.

Nel rendere noto le sue decisioni, il vescovo ha espresso “Viva gratitudine ai sacerdoti, ministri del Vangelo, che non si risparmiano nel loro servizio pastorale, pur tra tante difficoltà” evidenziando il loro spirito di sacrificio e la disponibilità; monsignor Oliva ha quindi rivolto il suo “Grazie per la pazienza nell’ascolto, per il tempo dedicato nell’aiutare i fedeli a vivere il nostro essere comunità in cammino, animata dal medesimo Spirito, sostenuta dall’amore e dalla carità del Signore nostro Gesù”; ricordando che il servizio affidato a ciascun presbitero “è un dono e una responsabilità”, ha aggiunto: “Il Signore ci chiede sempre di più per l’abbondanza dei doni ricevuti, in modo da superare le difficoltà che incontriamo quotidianamente, collaborando all’opera di amore cui ci chiama”.

Nuovi Incarichi parrocchiali

Don Lorenzo Santoro, cancelliere vescovile: amministratore parrocchiale delle Parrocchie di S. Ilarione e di Sant’Antonio Abate in Sant’Ilario dello Jonio. Diacono Michele Trichilo, collaboratore parrocchiale nelle Parrocchie di S. Ilarione e di Sant’Antonio Abate in Sant’Ilario dello Jonio. Don Antonio Magnoli, amministratore parrocchiale della Parrocchia san Nicola di Caulonia Don Crescenzio De Mizio, cappellano delle carceri e docente IDR: parroco della parrocchia Santa Famiglia di Focà (Caulonia) Don Zepherin Ombomi: cappellano dell’ospedale di Locri. Don Giuseppe Alfano e don Gianluca Longo, collaboratori pastorali del Santuario diocesano della Madonna della montagna di Polsi.

Uffici pastorali

Dott.ssa Carmen Bagalà , direttrice Caritas diocesana

Don Nicola Commisso: referente diocesano per l'Anno Mariano e per il giubileo del 2025.

Molti di questi nuovi incarichi decorreranno dal primo novembre 2022.

Nel frattempo gli interessati prenderanno contatti con chi li ha preceduti per avviare le consegne ‘pastorali’ prima di quelle amministrative.