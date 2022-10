DIOCESI LOCRI-GERACE Ripartono i weekend vocazionali

R. & P.

Riprendono i weekend vocazionali residenziali organizzati dalla diocesi di Locri-Gerace presso il Seminario Vescovile “San Luigi” di Locri.

Questa iniziativa che si rinnova dopo l’accoglienza favorevole registrata negli anni precedenti è stata voluta dal vescovo, monsignor Francesco Oliva, che ha affidato il compito dell’organizzazione al neo direttore del Centro Diocesano Vocazioni, don Antonio Peduto, assieme alla Commissione Diocesana Vocazioni.

Lo scopo dei “fine settimana vocazionali” non è quello di individuare persone che potrebbero entrare in seminario, mediante un cammino di discernimento, per poi eventualmente diventare presbiteri, così come non è neanche quello di fare proselitismo, ma bensì, come ha spiegato don Peduto, “quello di far comprendere, attraverso l’esperienza di vita comune e di condivisione, quale sia la scelta che permetterà di affrontare le sfide che si incontreranno, il cammino che ogni ragazzo dovrà percorrere”.

Il Centro Diocesano Vocazioni, mediante questa iniziativa, ha detto ancora don Peduto, “tende a favorire l’impegno della nostra Comunità ecclesiale nel promuovere una vera e propria cultura vocazionale”.

Il cammino che organizzatori e ragazzi si apprestano a intraprendere, mettendo in relazione persone e realtà differenti tra loro, si prefigge anche di far comprendere a tutti che non c’è solo un “io” ma un “noi” ed è in quest’ultimo che si fonda l’essere Comunità: ecco il perché della residenzialità in seminario.

“Affidiamo -ha aggiunto don Peduto- alla sensibilità di ognuno questo meraviglioso poliedro, che mostrando volti diversi ci permette di comprendere l’unica, vera e bella realtà della nostra Chiesa: il suo essere chiamata a donarsi, a spendersi, nelle relazioni con Dio e con i nostri fratelli e sorelle”.

Ringraziando le parrocchie che negli anni passati hanno accolto i partecipanti ai weekend durante le visite alle varie comunità, il CDV ha indicato il programma di quest’anno con le parrocchie che saranno visitate:

Ottobre 28 – 30: Monasterace

Novembre 25 – 27: Bovalino M.na

Dicembre 16 -18: Caulonia centro

Febbraio 24 – 26: Benestare, Pozzo, Bovalino sup.

Marzo 17 – 19: Marina di Gioiosa J.

Aprile 14 – 16: Siderno – S. Maria di Portosalvo

Maggio 12 – 14: Platì – S. Maria di Loreto

27 Maggio: Veglia Diocesana di Pentecoste (Giornata pro-seminario) nella Cattedrale di Locri presieduta dal Vescovo.

Ai weekend potranno partecipare tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 15 e i 30 anni.

Gli incontri inizieranno il venerdì pomeriggio presso il Seminario, il sabato e la domenica ci sarà la visita alle suddette Parrocchie.

Vi è, inoltre, la possibilità di partecipare anche solo agli incontri senza dormire necessariamente in Seminario.