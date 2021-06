DIOCESI LOCRI GERACE Al via al bando per la selezione del nuovo Animatore di Comunità

DIOCESI LOCRI GERACE Al via al bando per la selezione del nuovo...

R. & P.

Anche quest’anno la Diocesi di Locri-Gerace vuole dare la possibilità a un giovane della Locride di fare l’esperienza dell’Animatore di Comunità e perciò promuove il Bando nazionale per l’assegnazione della borsa di studio 2022, così come predisposto da INECOOP – Istituto Nazionale per l’Educazione e la Promozione Cooperativa, l’Ente di Confcooperative a cui è demandata la gestione del Progetto Policoro per gli aspetti amministrativi (legali, contrattuali, fiscali e previdenziali).

La candidatura è aperta a quei giovani che risiedono e vivono nel territorio della Diocesi di Locri-Gerace, desiderosi di sostenere e aiutare il proprio territorio e i giovani senza lavoro.

Per aiutare bene gli altri bisogna essere competenti e capaci, quindi il nuovo animatore sarà selezionato sulla base delle attitudini e competenze che servono a questo ruolo (buona comunicazione, capacità di leadership, ottima conoscenza dell’utilizzo dei social e del pacchetto office, conoscenza della lingua inglese ).

Aspetto ancora più importante è la motivazione, non solo dichiarata, ma anche vissuta in esperienze di associazionismo, cooperazione,impegno ecclesiale o civile e volontariato.

Il bando sarà pubblicato in questi giorni anche sul sito del Progetto Policoro (www.progettopolicoro.it) e resterà valido fino al 15 luglio 2021.

A partire da tale data saranno convocati i candidati per la loro valutazione, che avverrà con il supporto dell’Équipe diocesana.

Si raccomanda di utilizzare il modello predisposto per la domanda e di inviarlo, corredato da curriculum vitae, all’indirizzo email:diocesi.locri@progettopolicoro.it.

Per qualsiasi chiarimento e/o necessità, è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici:3701350926 –3202215176.

Qui il link al sito della Diocesi, dove è possibile scaricare la domanda di partecipazione:

https://www.diocesilocri.it/ns/wp-content/uploads/2021/05/LOCRI_1_Bando-Borse-di-Studio-Progetto-Policoro-2022-1-1.pdf.