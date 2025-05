di Gianluca Albanese

SIDERNO – Quando smartphone, tablet e PC semplificano la vita alle persone con disabilità. È lo spirito che ha animato l’incontro-dialogo dal titolo “Digitale inclusivo” che il Garante della Persona Disabile del Comune di Siderno Emma Serafino ha tenuto sabato scorso con gli studenti della scuola media “Corrado Alvaro” diretta da Maria Natalia Iiriti. L’incontro, coordinato dalla docente Manuela Raschellà, è stato incentrato sull’esperienza personale della Garante Serafino, che dopo aver espresso il proprio plauso per il proficuo rapporto di collaborazione instaurato con la scuola e l’Amministrazione Comunale, ha evidenziato gli aspetti del proprio vissuto quotidiano in condizioni di deficit visivo, sottolineando l’aiuto che, in particolare lo smartphone, rende nella lettura di testi e nella visualizzazione di immagini e nei gesti di ogni giorno.

L’avvocata Serafino, quindi, ha approfondito la tematica del linguaggio da usare per non urtare la suscettibilità delle persone con disabilità e ha risposto volentieri alle domande e alle curiosità degli studenti, soffermandosi sulla necessità di un uso consapevole e responsabile dei device digitali, sul diritto-dovere di vigilanza che la famiglia deve esercitare, e sui modi pratici di approcciare a una persona con disabilità.

Al termine dei lavori, è stata espressa grande soddisfazione da parte della dirigente Iiriti, che ha detto che «l’intervento dell’avvocato Emma Serafino ha arricchito la cassetta degli attrezzi dei nostri studenti. Ho apprezzato molto la sua comunicazione diretta ed efficace. Il suo messaggio “ogni persona è unica e speciale” – ha aggiunto – corrisponde perfettamente ai valori che la scuola italiana propone quotidianamente e da anni. La sua presenza – ha concluso la dirigente- rafforza le iniziative condivise fra la scuola e il Comune di Siderno».