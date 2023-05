di Gianluca Albanese

SIDERNO- L’ Iis “G. Marconi” di Siderno e l’Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa Ionica, che fanno capo alla dirigente Maria Giuliana Fiaschè, presenziano alla prima assemblea della Rete “Digital Highlights” all’Itet “Einaudi” di Bassano del Grappa.

Le due scuole, rappresentate, oltre che dalla dirigente, anche dai vicepresidi, Bruno Pelle e Maria Teresa Marando, partecipano in veste ufficiale, in quanto membri della Rete che riunisce 59 scuole dal nord al sud (3 in Calabria) con l’obiettivo di attuare la formazione in presenza finanziata dal Pnrr sull’area di sviluppo ‘transizione digitale’.

In due giornate, giovedì 4 e venerdì 5 maggio, il seminario residenziale di 10 ore si configura come l’evento formativo iniziale dell’intero progetto ed è riservato alle scuole della Rete.

L’obiettivo del convegno è quello di rendere esplicito lo sviluppo della competenza digitale, con la certezza di avere come riferimento il quadro europeo DigComp tradotto in un concreto percorso didattico già disponibile. La ricaduta nelle scuole coinvolte attende un sempre maggiore coinvolgimento e una più puntuale valorizzazione della professione docente, con conseguente potenziamento delle competenze digitali e multidisciplinari degli studenti.

L’occasione serve su un piatto d’argento, al team calabrese, la possibilità di visitare gli ambienti di apprendimento del prestigioso Itet di Bassano del Grappa a cui molte scuole si ispirano come modello di innovativa e sapiente organizzazione degli spazi e dei curricoli. In quell’istituto si porta avanti una mission che conta su dovere, competenza e motivazione, puntando all’eccellenza. Si conserva e si custodisce la migliore tradizione scolastica e allo stesso tempo si sperimenta e si innova ogni giorno sfruttando al massimo nuovi saperi e ultime tecnologie: punti luce, questi, che orientano le strade, distanti solo geograficamente, delle due dirigenti Laura Biancato e Maria Giuliana Fiaschè.