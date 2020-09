DIGA SUL LORDO La MetroCity pubblica il bando per la progettazione del ripristino della sua funzionalità

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Diga sul Lordo, qualcosa si muove. Dopo lunghi anni di abbandono di una struttura dall’indubbia importanza per l’irrigazione dei terreni agricoli e dalle potenzialità turistico-ricreative mai pienamente espresse, è di questi giorni la notizia della pubblicazione di un bando da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, aggiudicato dal Consorzio di Bonifica dell’Alto Jonio Reggino e relativo all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di messa in sicurezza del pozzo di accesso alla camera di manovra delle paratoie, e di ripristino della corretta funzionalità dell’invaso “Diga “Timpa di Pantaleo” sul torrente Lordo nel Comune di Siderno.

Insomma, al di là dell’importante somma stimata dell’intervento, superiore ai cinque milioni e mezzo di euro, ciò che rileva è la volontà politica di progettare gli interventi resi al ripristino della corretta funzionalità dell’invaso.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 23 settembre all’indirizzo htpps://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, previo sopralluogo, da parte di ogni singolo concorrente, dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni previste in appalto, da concordare preventivamente col RUP del Consorzio, mediante la trasmissione di una richiesta scritta.

Le figure professionali richieste riguardano per lo più gli ingegneri (esperti in ingegneria sismica e strutturale, geotecnica, dighe e in sicurezza sui cantieri di lavoro), un geologo e un professionista dell’antincendio.