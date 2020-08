DIFFICOLTÀ NEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI I sindaci indicono un sit in di protesta

R. & P.

In relazione allo stato di criticità igienico-sanitaria derivante dal mancato conferimento della frazione organica e dalla frazione tal quale degli RSU i Sindaci della Locride rappresentano alla Città Metropolitana e alla Regione Calabria lo stato di straordinaria criticità che si sta manifestando sui loro territori a causa delle limitazioni in atto dei conferimenti della frazione organica del rifiuto raccolto porta a porta presso l’impianto di Siderno. Come è di immediata ed ovvia intuizione, il mancato ritiro dei rifiuti, protratto per giorni, considerate le alte temperature e l’altissima presenza di turisti nei nostri centri, sta generando situazioni di vera e propria emergenza igienico-sanitaria che, se non immediatamente affrontate e risolte, porteranno necessariamente alla assunzione di ordinanze contingibili ed urgenti che limitano lo svolgimento delle attività ricettive in piena stagione estiva.Non possiamo accettare più, ed in questo momento in particolare, che difficoltà di conferimento ampiamente conosciute dai competenti organi della Città Metropolitana e della Regione Calabria, si traducano in un divieto per i comuni di raccogliere la frazione organica presso le utenze domestiche e commerciali. Non è più accettabile, e non lo accetteremo più, che difficoltà a valle del sistema di raccolta e trattamento possano essere risolte imponendo a monte la cessazione delle attività ordinarie per il mantenimento non solo di appropriati livelli di decoro urbano (le cartoline che stiamo proponendo ai turisti certamente non invoglieranno future conferme di presenza in Calabria) quanto ormai di adeguati livelli di igiene urbana soprattutto in considerazione del particolare momento dovuto alla emergenza COVID 19.Pertanto con la presente chiediamo alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla Regione Calabria di ricercare nell’immediato soluzioni idonee a superare le criticità già manifestate e che aumenteranno nei prossimi giorni, avvisando fin da adesso che non esiteremo ad assumere ogni iniziativa a tutela della igiene pubblica sui nostri territori, finanche all’assunzione di ordinanze contingibili ed urgenti. Inoltre, i Sindaci hanno stabilito che domani mattina 8 agosto alle ore 9.30 presso la S.S. 106 innesto con la strada che conduce all’impianto di trattamento di Siderno ci sarà un sit-in di protesta e di sensibilizzazione contro il blocco dei conferimenti.Certi della attenzione con la quale vorrete considerare questa nostra, condivisa da tutti i 42 Sindaci della Associazione dei Sindaci della Locride, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro

Il Presidente del Comitato dei Sindaci Giuseppe Campisi