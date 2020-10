DIFESA PERSONALE FEMMINILE Stamani a Siderno il seminario introduttivo

R. & P.

Ha avuto luogo domenica mattina, dalle ore 9,45, un “Seminario di introduzione alla difesa personale femminile”,nel pieno rispetto delle norme anticovid, presso il bene confiscato, in via dei Tigli, in cui ha sede l’Accademia di arti marziali, kickboxing e difesa personale, fondata e diretta dal maestro Giuseppe Cavallo. L’iniziativa, rivolta alla soce e alle donatrici dell’Avis Comunale di Locri è stata promossa e organizzata dalla presidente dell’Associazione, Professoressa Marina Leone e dal Maestro dell’Accademia, dottor Giuseppe Cavallo. Al riuscito evento ha preso parte, su disposizione del comandante Gruppo Carabinieri di Locri, t.colonnello Giovanni Capone, il Maresciallo dei Carabinieri, Giorgia Gibilterra, che ha accuratamente illustrato l’aspetto legislativo della tematica trattata. Molto gradita la presenza del Viceprefetto vicario, Dottoressa Stefania Caracciolo, anche in qualità di presidente della commissione prefettizia presso il Comune di Siderno.