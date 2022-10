DIDACTA L’Iis “Marconi” di Siderno presente alla fiera siciliana

R. & P.

L’I.I.S. “G. Marconi” di Siderno, guidato dalla Dirigente Giuliana Fiaschè, ha partecipato con una delegazione di docenti e con la presenza della stessa dirigente, alla fiera Didacta Italia, nella sua edizione siciliana, all’ Exhibition Meeting Hub di Misterbianco.

Didacta è il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica e offre prodotti e servizi di altissimo livello su oltre settanta stand espositivi.

Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22, i docenti del Marconi hanno partecipato in modalità immersiva a workshop, seminari, convegni, eventi e dimostrazioni di enti e aziende che offrono prodotti e servizi innovativi per rivoluzionare la scuola e la didattica.

L’intento della dirigenza, appoggiato e condiviso dai docenti, è quello di apportare, all’istituto e alla scuola tutta, una ventata di novità, per coinvolgere sempre di più gli studenti in una didattica al passo con le innovazioni metodologiche e tecnologiche, che nulla si perde degli ultimi apporti scientifici.

L’attenzione si è rivolta, a trecentosessanta gradi, verso tutto ciò che può potenziare e specializzare l’offerta formativa per gli studenti: robotica e programmazione con il coding; arredi didattici innovativi, dai tavoli interattivi fino alle aule immersive; creazione di ambienti digitali; innovazioni nelle metodologie didattiche e nella valutazione; riforma degli ITS Academy.

Si considera questa fiera un’occasione privilegiata per guidare la scuola verso la transizione tecnologica ed ecologica che le linee ministeriali propongono ed incentivano e per rimanere all’avanguardia nei servizi erogati all’utenza e nelle opportunità formative offerte agli studenti.

Il prof. Rosario Sanci nota l’importanza dell’operato di enti e aziende all’interno della fiera, i quali non solo offrono prodotti e servizi di ultima generazione, ma si pongono l’obiettivo di supportare le scuole in tutto il processo di progettazione, realizzazione e accompagnamento degli ambienti innovativi di apprendimento.

La Dirigente, dott.ssa Giuliana Fiaschè, da poche settimane alla reggenza del Marconi, considera le potenzialità dell’Istituto valutando gli ampi spazi, le preziose risorse e la virtuosa utenza e si prefigura una mission educativa di alto livello che può nutrirsi dei preziosi contatti e delle collaborazioni generati dalla presenza attiva e interessata della scuola alla fiera Didacta.

Commenta così: “Il viaggio ha sempre una connotazione personale per chi lo intraprende. La motivazione che lo sospinge, inconsapevolmente, per chi lo compie, apporta dei mutamenti. Sia esso viaggio di piacere o di lavoro. L’esperienza vissuta a DIDACTA in quel di Catania è stata molto coinvolgente ed interessante. Gli orizzonti che si sono aperti sono stati tantissimi e le possibilità concrete di riflessione hanno condotto ad un ripensamento del mondo scuola quasi, oserei dire, in maniera radicale. DIDACTA deriva da didattica ed è una parte della pedagogia che ha per oggetto l’insegnamento e i relativi metodi. È la scienza della comunicazione e della relazione educativa; è la pratica d’insegnamento e quindi un progetto educativo mirato. Negli stand visitati, con il gruppo dei docenti del Marconi, si sono acquisite informazioni per creare un progetto educativo stimolante, innovativo e coinvolgente cambiando spazi, didattica e approccio educativo per rendere gli studenti sempre più protagonisti principali delle loro scelte e protagonisti del proprio futuro nel mondo”.