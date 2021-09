D’ETTORE E MUGNAI “Statale 106, bene gli ulteriori finanziamenti”

R. & P.

“Ringrazio il ministro Carfagna, che come sempre sottolinea la capacità

di iniziativa dal punto di vista strategico per tutto il Mezzogiorno”.

Lo dice Maurizio D’Ettore, deputato di Coraggio Italia, in sede di

replica ad un Question time sulla viabilità calabrese e in particolare

sulla strada statale 106 Jonica, con il ministro per il Sud e la

coesione sociale Mara Carfagna.

“Per la Calabria- aggiunge- questa iniziativa è fondamentale: 2 miliardi

di ulteriore finanziamento per completare tutti i lotti funzionali della

strada, da prevedere al massimo nella prossima legge di bilancio,

diventano veramente significativi e importanti per la logistica

calabrese, fermi i finanziamenti già in essere ed attivati per oltre 800

milioni di euro”.

Per D’Ettore “le parole del Ministro sono di conforto per la popolazione

calabrese perché evidenziano quanto è importante strategicamente il

reticolo viario della 106 inserito in un programma sinergico e

sistematico che riguarda sia la parte ferroviaria tirrenica che

l’ulteriore collegamento viario jonio-tirreno, sia la parte stradale

della 106 appunto, senza la quale la Calabria non può avere una crescita

sostenibile”.