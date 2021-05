DEPURAZIONE Sainato (Fi): “In arrivo finanziamenti regionali”

R. & P.

“I Sindaci di alcuni comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria, nel corso di un incontro con l’Assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio, sono stati protagonisti dell’avvio dei primi progetti finanziati per il miglioramento della rete di depurazione sul territorio.

Nelle scorse settimane, a più riprese, ho favorito diverse interlocuzioni tra i comuni e il dipartimento regionale, proprio per contribuire a superare, in tempi rapidi, le criticità che ancora si riscontrano in tema di reflui e depurazione.

I finanziamenti che arrivano in queste ore, per i quali ringrazio l’impegno senza sosta dell’Assessore De Caprio e del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, sono il frutto di un lavoro sinergico e di condizione, condotto da tutti i protagonisti istituzionali e tecnici in campo. Si tratta di un percorso, all’insegna della reciprocità, che ha consentito di superare ataviche carenze, in termini di dialogo tra i soggetti competenti.

Nelle prossime settimane ulteriori e ingenti risorse saranno messe in campo, per rendere la Calabria sempre più bella, pulita e accogliente” – Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato.