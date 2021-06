DEPURATORE CONSORTILE L’inquietudine di “Siderno nel cuore”

R. & P.

La compagine di centro destra “Siderno nel cuore” con candidato a sindaco il professor Domenico Barranca riunitosi urgentemente in direttivo ha discusso e deliberato quanto segue:“Raccogliamo l’inquietudine dei cittadini sidernesi dopo aver appreso dalla stampa notizie in merito all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di collettamento all’impianto di depurazione consortile di Siderno, ubicato in contrada Pellegrina”.

Con la realizzazione di tale impianto confluiranno i liquami dei comuni di San Filippo di Gerace, Prestarona di Gerace, Prestarona di Canolo, Canolo e Agnana oltre a quelli che già usufruiscono del depuratore. Progetto redatto e finanziato nel 2016 con fondi Cipe del 2012.

Lo scenario ambientale è inevitabilmente stato modificato da scelte politiche incomprensibili facendo invertire l’idea del piccolo impianto per i comuni che potevano avere la possibilità di autodeterminarsi con tutto ciò che di positivo poteva conseguire ad una politica di “mega impianto” che fa confluire tutti i liquami nell’unico sito di Siderno.

Appare inconcepibile la scelta di sopperire alle inadempienze progettuali di altre realtà e conseguentemente ancora una volta penalizzare la comunità sidernese. Se è pur vero che la proposta progettuale era in itinere va sicuramente evidenziato il totale degrado ambientale che si è fortemente acuito anche con la scelta dell’ampliamento del TMB per oltre 62.000 mq, tutti ricadenti nel greto della vicina fiumara “torrente novito” con il relativo impatto sulla zona e sull’intero territorio.

La delibera del progetto definitivo approvata dalla commissione straordinaria in data 27 maggio 2021 non ha visto alcuna preventiva interlocuzione e ancora una volta le conseguenze ricadranno sulla salute della comunità sidernese tutta, penalizzata e costretta a subire l’ennesimo sfregio ambientale. In un quadro che vede già la nostra città ulteriormente vituperata ci domandiamo quale sarà la prossima arguta vessazione!

