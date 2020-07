DELLA GRECIA PERDUTA Sabato pomeriggio a Gioiosa la prima presentazione del romanzo di Ettore Castagna

R. & P.

Sabato 1 agosto il Club per l’UNESCO con il patrocinio dell’’Amministrazione Comunale, ospita lo straordinario Ettore Castagna con l’ultimo libro appena uscito dal titolo: “In Della Grecìa perduta” RUBBETTINO. Si torna al mondo magico e selvatico di una Calabria, Sud di tutti i Sud, già scenario di “Del sangue e del vino” terzultimo libro di Castagna. L’appuntamento per tutti i numerosi fans di Ettore Castagna è alle ore 18:30 nel magico scenario della “corte” di Palazzo “Amaduri” – Centro Storico di Gioiosa Jonica. Al termine è previsto un aperitivo a base di rustici. Nino, pastore greco sedicenne, ucciso da un soldato spagnolo, dopo aver dormito immerso nel vino novantanove anni, due mesi e diciassette giorni, riprende vita in virtù di un qualche sortilegio. E s’inoltra per la campagna deserta. A proteggerlo e a infondergli pensieri è il Dragumeno, una sorta di demone centauro che si manifesta talvolta in varie forme, come faceva con Caterina, sua madre. Nel suo errare Nino incontra una terra poverissima, dai paesaggi incantevoli, contesa da Francesi e Inglesi durante il breve dominio di Gioacchino Murat, nel cui esercito, con devozione assoluta, si arruola prima di assistere con grande dolore alla fucilazione del mitico Cavaliere. Con essa, infranti il sogno e la speranza di cambiamento, si rimettono in cammino, alla continua ricerca della sua Grecìa perduta. E il Nostòs diventa elegia. L’arcaicità affascinante sgorga come acqua limpida di sorgente, con andamento da favola antica. Sacro e profano, mito, leggenda e storia s’intrecciano a una visione panica della natura animata da spiriti dai nomi inconsueti. Il sapore delle fiabe, le gesta epiche – cavalleresche degli eroi ai tempi delle crociate, la Bibbia e la vita dei Santi a uso del popolo minuto confluiscono e interagiscono con modelli di alta letteratura grazie ad un impasto linguistico che ravviva e rende ammaliante il racconto, legandolo, idealmente, all’Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo e all’Oga Magoga di Giuseppe Occhiato.