DECRETO MILLE PROROGHE Due emendamenti recepiscono le proposte dell’Aiga

L’On.le Carmelo Miceli, componente della Commissione Giustizia della Camera, ha annunciato che presenterà due emendamenti al decreto Mille Proroghe in ordine alla proroga, per l’anno in corso, dell’entrata in vigore della legge sull’esame di abilitazione alla professione forense e quella sul nuovo regime di iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

La Sezione AIGA di Locri è ben lieta di comunicare che le proposte di legge presentate, che verranno recepite negli emendamenti, sono, dunque, quelle dalla stessa avanzate in occasione del Congresso Ordinario Nazionale AIGA di Foggia, ripresentate nell’ultimo Congresso Ordinario Nazionale di Messina.

Condividendo le puntuali osservazioni pervenute alla Commissione Giustizia dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati sulla oggettiva situazione di difficoltà all’accesso e all’esercizio della professione forense, in vista della discussione e approvazione del “mille proroghe”, l’On.le Miceli ha dichiarato che presenterà due emendamenti con i quali chiederà la proroga, anche per quest’anno, dell’entrata in vigore della legge sull’esame di abilitazione e quella sul nuovo regime di iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

Lo stesso ha riferito che “… In attesa di una necessaria rivisitazione della legge professionale, la temporanea conferma dell’uso dei codici commentati durante l’esame di abilitazione e quella dell’iscrizione alla Sezione dei patrocinanti innanzi alle magistrature superiori con il possesso dei soli requisiti temporali e di udienze trattate, sono proposte di assoluto buonsenso sulle quali auspico la convergenza di tutte le forze politiche”.

Il recepimento delle proposte di emendamento testimonia la dedizione e l’impegno profuso dall’Associazione dei Giovani Avvocati di Locri, con il testa il suo Presidente, Avv. Chirico Antonia Fabiola, non solo per l’associazione in sé e per sé, ma anche e soprattutto per l’avvocatura in generale.

