SENATRICE MINASI: «GRAZIE AL GOVERNO PER QUESTO NUOVO IMPORTANTE SEGNO DI ATTENZIONE. ADESSO RIPARTIAMO PIU’ FORTI DI PRIMA»

R. & P.

«Desidero ringraziare il Governo per la tempestività con cui è intervenuto sul maltempo al Sud, è ancora una volta un segno importantissimo dell’attenzione verso i nostri territori, devastati dai cicloni di questi ultimi giorni. Adesso potremo pian piano ripartire, più forti di prima».

La Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta così l’importante stanziamento deciso in Consiglio dei Ministri per aiutare Calabria, Sicilia e Sardegna dopo il maltempo che ha causato, nei giorni scorsi, milioni di euro di danni.

«Dopo i primi 100 milioni di euro – continua la Senatrice – destinati nell’immediatezza degli eventi catastrofici che hanno colpito le tre regioni, arriva in tempi record un altro finanziamento, di oltre un miliardo di euro. Vengono così anche silenziate le inutili polemiche nate dopo quel primo intervento, che si era subito detto sarebbe stato solo l’inizio, a cui fare seguire altri provvedimenti più corposi.

Ringrazio in particolare il Ministro Salvini – precisa Minasi – che si è immediatamente adoperato per sostenere le popolazioni colpite e chiedere al cdm i finanziamenti necessari, non mancando di recarsi in visita sui nostri territori all’indomani del disastro causato dal ciclone Harry.

I fondi saranno ora gestiti dal Presidente Occhiuto, commissario delegato per questa emergenza, che saprà certamente utilizzarli al meglio per aiutare le famiglie e le imprese danneggiate a risollevarsi.

Voglio poi sottolineare il fatto che – dice ancora la Senatrice – sono state anche previste altre importantissime misure di sostegno, come la sospensione dei termini per tasse e mutui, semplificazioni in materia ambientale, sostegni al reddito e alle imprese esportatrici e del settore turistico. A cui si uniscono le utilissime misure del decreto bollette, varato contestualmente al decreto maltempo, che consentirà di ridurre ulteriormente il costo dell’energia elettrica e del gas, dando respiro alle famiglie più bisognose e alle imprese.

Provvedimenti concreti che confermano, ancora una volta, il buongoverno della nostra maggioranza.

Voglio infine ringraziare – prosegue – la Protezione civile per tutto il lavoro svolto in questi giorni così difficili. I volontari e la loro perfetta organizzazione sono un’eccellenza che tutti ci invidiano e che non manca mai di rivelarsi fondamentale nei momenti di emergenza, con un supporto serio e costante alla cittadinanza, che, grazie a loro, si sente meno sola.

Adesso rimbocchiamoci le maniche per rimetterci in piedi e riprendere la nostra normalità – conclude – con più energia di prima e con la consapevolezza di uno Stato presente che non ci abbandona».