DECORO URBANO Il Circolo Pd di Siderno invita commissione straordinaria a firmare convenzione di affidamento di manutenzione

R. & P.

E’ evidente a tutta la cittadinanza la situazione delle strade e marciapiedi sidernesi, infestati da erbe (in taluni casi,anche fusti!) e piante spontanee. Oltre al problema del decoro urbano che, indubbiamente, è importante, rimane la problematica della “sicurezza”…. da un lato per la salute dei cittadini (molto spesso, tra le erbacce si vanno ad “annidare” topi, blatte, serpenti etc…), e dall’altro, in molti casi, anche per la pericolosità stradale (si veda, ad es., svincolo della variante SS106 o strada che da Siderno Marina porta a Siderno Superiore) perchè le piante spontanee finiscono per ridurre la visibilità, invadendo la carreggiata a tal punto che, per transitare, bisogna occupare la corsia opposta con gravi rischi.

Il Circolo del Partito Democratico, sapendo che la Città Metropolitana di RC ha inviato a tutti i Comuni una proposta di convenzione di affidamento di manutenzione ordinaria (sfalcio erbe e/o cunette) della rete viaria metropolitana ricadente nel territorio di competenza, da sottoscrivere nel termine massimo di 7 giorni, esorta questa spettabile commissione a voler sottoscrivere la convenzione al fine di poter pulire, iniziando quanto meno dalle strade di competenza provinciale, eliminando le erbacce e le piante spontanee, riducendo così le problematiche di cui sopra.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno