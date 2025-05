R. & P.

TORINO – Al Salone del Libro, il prodotto multimediale “Deborah – Ascoltami con gli occhi” si è trasformato in un toccante appello civile contro la violenza sulle donne. Presentato nello spazio espositivo della Regione Calabria durante l’ultima giornata della kermesse, il progetto ha colpito pubblico e critica per la sua forza espressiva e il suo messaggio sociale. Al centro della scena l’attrice e regista Daniela Fazzolari, che ha saputo incarnare con intensità il dolore silenzioso di tante donne vittime di abusi. Accanto a lei, un gruppo di giovani interpreti – Desirè Commisso, Cosimo Filopanti, Marika Ligato e Francesco.

L’opera realizzata dalla Stagisti della Scuola Cinematografica della Calabria, sotto la guida dei Maestri Lele Nucera e Demetrio Caracciolo, è impreziosita dalle sonorità evocative del compositore Bruno Panuzzo. Il progetto si è rivelato un vero e proprio strumento di sensibilizzazione culturale. L’intervento della dottoressa Laura Cassio, già viceprefetto di Torino e impegnata da anni nella difesa dei diritti umani, ha rafforzato il valore educativo dell’iniziativa, sottolineando il ruolo dell’arte come veicolo di prevenzione e consapevolezza, in particolare tra i più giovani. Il momento è stato ulteriormente impreziosito dalla consegna del “Premio Incontri Notevoli 2025” al comunicatore Giovanni Firera, riconoscimento consegnato dal professor Pietro Cremona e dallo stesso Panuzzo. Cremona, affiancato dal docente Ugo Mollica, ha anche presentato il volume “L’Antico Eremo di Prestarona”, ricevendo apprezzamenti per la sua narrazione che intreccia spiritualità e memoria storica.

La conclusione dell’evento ha assunto un tono simbolico grazie all’intensa interpretazione di Yesterday dei Beatles eseguita da Bruno Panuzzo. Dietro il successo di “Deborah” si cela un lavoro corale: tra i principali collaboratori figurano Antonella Roccisano, Simona Carrozza (illustratrice), Davide Locri, Pino Minniti (fotografo), Giuseppe Costanzo, Andrea Agostino e Piermario Brancatisano. Decisivo anche l’apporto femminile in ruoli chiave: Rosanna Bombardieri (make-up e acconciature), Francesca Pasqualino (produzione), Annalisa Giannotta (casting), Martina Zito (grafica). In un Salone da record, con oltre 231.000 visitatori e ospiti di primo piano come Roberto Saviano, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Ermal Meta, Red Canzian e Antonio Albanese, l’opera calabrese ha dimostrato che anche dal Sud Italia può nascere un linguaggio artistico universale.

Il prossimo appuntamento è fissato per giorno otto giugno a Roccella Jonica, presso l’Ex Convento dei Minimi, per la presentazione ufficiale in Calabria. In programma anche una mostra pittorica sulla figura femminile curata dall’artista Carmelita Caruso, un’esposizione dedicata ai Beatles e la nuova edizione del “Premio Incontri Notevoli”, destinato a personalità distintesi per impegno sociale.