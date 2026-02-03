di Redazione

SIDERNO – Domenica 8 febbraio, alle ore 18.00, il Mondadori Bookstore del centro commerciale “La gru”, a Siderno, ospiterà Daria Bignardi per la presentazione del suo ultimo libro “Nostra solitudine”, edito da Mondadori. Un libro intenso, ironico e coinvolgente, che intreccia riflessione, memoria e sguardo sul presente.

“Ci si vergogna a dire che ci si sente soli, ma lo siamo sempre di più – si legge sulla quarta di copertina – Daria Bignardi lo dice con sincerità, ironia, coraggio. Sente che la solitudine può essere una prigione ma anche un posto da cui ascoltare il battito del cuore del mondo. Il mondo la chiama e lei parte. Va in Cisgiordania, a Hebron, a parlare coi prigionieri palestinesi rilasciati nell’ultimo scambio. A At-Tuwani, il villaggio di No Other Land, conosce i volontari internazionali che ogni giorno accompagnano a scuola i bambini perché i coloni non gli sparino addosso. È a Gerusalemme, nella Chiesa del Santo Sepolcro, il giorno in cui muore Papa Francesco. Va in Vietnam, l’unico paese che ha sconfitto gli Stati Uniti, dove scopre quanto è inquinato il Mekong. Assiste all’operazione al cuore di un neonato in Uganda. Vuole lasciare i social media perché intuisce che lì dentro c’è qualcosa che sfrutta malignamente la nostra solitudine, ma non riesce a rinunciare alla partita quotidiana a Wordle con le nipoti, al cazzeggio con le amiche, a flirtare con gli amanti. Morde la solitudine con passione. Capirà cosa cerca nello sguardo di un gorilla che incontra in Uganda e di tutti gli animali che incrocia sulla sua strada: i cani Giulio, Fix, Brillo, i gatti, le galline, un pappagallo”.

Daria Bignardi è una delle voci più autorevoli del panorama letterario e giornalistico italiano. Conduttrice di talk show televisivi innovativi come “Tempi moderni” e “Le invasioni barbariche”, ha pubblicato per Mondadori Non vi lascerò orfani (premio Rapallo, premio Elsa Morante, premio Città di Padova), Un karma pesante, L’acustica perfetta, L’amore che ti meriti, Santa degli impossibili, Storia della mia ansia e Oggi faccio azzurro. Nel 2022 è uscito per Einaudi Libri che mi hanno rovinato la vita e nel 2024, per Mondadori, Ogni prigione è un’isola (premio Rapallo Saggistica). I suoi libri sono grandi successi tradotti in molte lingue.

Nell’incontro al Mondadori Bookstore dialogherà con la giornalista Maria Teresa D’Agostino. Ingresso libero fino a esaurimento posti.