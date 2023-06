R. & P.

Visto il successo dello scorso anno, torna “Locri Epizefiri tra Parco e Musei. Dallo scavo alla collezione” il ciclo di incontri con visita guidata ideato e curato dalla Direttrice Elena Trunfio. L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare al pubblico alle collezioni museali, ricucendo il rapporto tra il reperto e il luogo di rinvenimento.

«La presenza del parco archeologico ci dà l’opportunità di mostrare ai visitatori il “viaggio” completo che compie un reperto, dalla sua scoperta alla musealizzazione, riconducendo entro un percorso di visita organico e maggiormente comprensibile le sedi museali e le aree archeologiche – ha spiegato la Direttrice Trunfio».

Dopo il focus sulla città greca condotto lo scorso anno, nell’edizione 2023 si compirà un viaggio dalla preistoria al medioevo, puntando l’attenzione sulle tre sedi espositive locresi. Ogni appuntamento prevede una prima fase seminariale e successivamente la visita guidata ai musei e al Parco, con il coinvolgimento di esperti. Si parte il 23 giugno, alle ore 17.30 presso il Museo del Territorio e la Biblioteca Comunale di Palazzo Nieddu, con un approfondimento sulla protostoria della Locride condotto dal Prof. Massimo Cardosa, dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dal titolo “Locri prima di Locri”, che illustrerà le peculiarità e le caratteristiche culturali delle popolazioni indigene del territorio, stanziate prima dell’arrivo dei greci.

Al seminario, che si svolgerà presso la Biblioteca comunale grazie al supporto del Sindaco Fontana e dell’Assessora Bumbaca, seguirà la visita guidata alla collezione museale.La polis greca sarà illustrata invece il 14 luglio, a partire dalle 17.30 presso il Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri. Allo scopo, insieme ai proff. Diego Elia e Valeria Meirano del Dipartimento di Studi Storici di Torino, i visitatori potranno scoprire la città di Locri Epizefiri fondata “Presso il colle Zefirio dalla bianca cima”; l’intervento si avvarrà della collaborazione di tutti i partecipanti alla missione archeologica universitaria, in partenza il 26 giugno prossimo. Anche in questo caso, dopo una prima parte seminariale, i proff. condurranno i visitatori in una visita guidata alla collezione museale e alle aree archeologiche del Parco.

La fase del Municipium romano sarà illustrata infine giorno 24 agosto, dalle 17.30 presso il Complesso Museale del Casino Macrì, grazie alla presenza dell’archeologa Eleonora Grillo, tra gli scopritori della celebre statua del Togato di Petrara, che condurrà i visitatori alla scoperta della fase romana e tardo antica della città di Locri. «La qualità e competenza degli esperti coinvolti rappresenta un valore aggiunto per tutta la rassegna e mi auguro che ci sia lo stesso gradito riscontro dello scorso anno. Il Parco archeologico è un sito complesso che necessità di una guida per poterne cogliere gli aspetti peculiari. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare per mano i nostri visitatori alla scoperta della storia millenaria della città» ha concluso la curatrice del ciclo Elena Trunfio. Gli incontri si svolgono al solo costo del biglietto di ingresso, se previsto. Non è necessaria la prenotazione. Per gli appuntamenti del 14 luglio e del 24 agosto è preferibile dotarsi di un cappello e di una bottiglietta di acqua. Per info: drm-cal.locri@cultura.gov.it – cell. 334.6126386 – tel. 0964.390023