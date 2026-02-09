R. & P.

Trasformare un’emergenza in risorsa per territorio, economia e sicurezza dei cittadini: è l’obiettivo della proposta di legge presentata da Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia, dal titolo “Norme per la gestione igienico-sanitaria e la valorizzazione delle carni di selvaggina cacciata nella Regione Calabria”.

Il testo, già illustrato in prima lettura alla Commissione Sanità, ha ottenuto il parere favorevole del Dipartimento, la firma del Presidente della Commissione e l’apprezzamento bipartisan dei consiglieri, confermando la solidità e l’innovazione della proposta.

La Calabria convive con una popolazione di cinghiali fuori controllo, causa di danni all’agricoltura, rischi per le imprese e sicurezza stradale. La legge propone una soluzione concreta: valorizzare le carni derivanti dagli abbattimenti effettuati da cacciatori e selecontrollori formati, creando una filiera tracciabile e di qualità, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

<<Questa legge riconosce ai cacciatori un ruolo centrale e responsabile: non solo nel controllo della fauna, ma nella costruzione di una filiera di qualità che trasforma un’emergenza in valore per il territorio>>, dichiara Giannetta. Una legge che trasforma l’emergenza cinghiali in sicurezza, sviluppo e opportunità per la Calabria.