R. & P.

In merito alle dichiarazioni rilasciate da Rocco Agostino, si rende necessario ristabilire con chiarezza la verità dei fatti. Il rapporto politico e professionale con il Consigliere regionale e Capogruppo di Forza Italia, Domenico Giannetta, si è concluso oltre sei mesi fa per precisa scelta dello stesso Capogruppo, che ha ritenuto di non rinnovare il contratto di collaborazione all’interno della propria struttura speciale. Una collaborazione, peraltro, di breve durata e priva di risultati significativi.

Pertanto, ogni tentativo di accostare oggi il nome del Capogruppo Giannetta alle posizioni espresse da Agostino risulta del tutto improprio e fuorviante.

Resta ferma, nonostante tutto, la volontà di mantenere un confronto politico corretto e rispettoso, con l’auspicio di un proficuo lavoro per Rocco Agostino e per l’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica, nell’interesse esclusivo della comunità.