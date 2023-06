R. & P.



REGGIO CALABRIA – I bandi per la partecipazione, disposti dal Settore Formazione ed in scadenza il prossimo 14 luglio, sono già disponibili sul portale dell’Ente. La soddisfazione del Delegato Domenico Mantegna: “Due nuove opportunità per costruire un’offerta formativa qualificata, costruita ascoltando le istanze territoriali e la domanda occupazionale del nostro territorio”



Il settore Formazione professionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato i bandi per l’iscrizione a due corsi di formazione professionale gratuiti in attuazione alla programmazione Dup 2023/2025. In particolare, si tratta di percorsi relativi ad “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, rivolto a 15 allievi per 100 ore, ed al “Corso Blsd per adulto, bambino e lattante e defibrillazione con Dae”, destinato a 26 allievi per 8 ore.

Al termine della formazione, che si terrà presso i locali della Formazione Professionale di Reggio Calabria, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

«E’ una nuova importante opportunità che la Città Metropolitana mette a disposizione di disoccupati e inoccupati, iscritti ai Centri per l’Impiego, per inserirsi, più facilmente, nel mondo del lavoro». E’ quanto afferma il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, parlando di «un’offerta formativa qualificata, costruita ascoltando le istanze territoriali e la domanda occupazionale del nostro comprensorio. Sono certo – ha aggiunto – che queste attività possano rappresentare una valida occasione di inserimento professionale in un contesto particolarmente sensibile sui temi inerenti l’occupazione».

«Il corso – ha spiegato Mantegna ripercorrendo alcuni passi del dando – è rivolto a cittadini italiani e/o dell’Unione Europea e cittadini stranieri regolari che dovranno essere maggiorenni ed in possesso di diploma di scuola secondaria di 1° grado per quanto riguarda la proposta per “Addetto ai servizi di controllo” e di scuola secondaria di 2° grado per il corso “Blsd”».

«La domanda di partecipazione, supportata da ogni allegato richiesto – ha specificato il consigliere metropolitano delegato – dovrà essere consegnata o spedita al Settore 5 – Formazione Professionale – presso il Servizio Protocollo Generale della Città Metropolitana, in via Monsignor Ferro n. 1/A (ex Palazzo Ferrovie) o trasmessa a protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it entro il 14 luglio prossimo. Qualora le domande eccedano, i posti disponibili (come sarà reso noto esclusivamente attraverso il portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 20 luglio 2023), sarà formulata relativa graduatoria, redatta sulla base dei risultati di una prova selettiva, consistente in un questionario concernente materie di attualità ed altre relative al profilo professionale del corso prescelto».

«Ogni ulteriore dettaglio relativo al bando o documento utile all’iscrizione – ha concluso – è disponibile consultando il sito istituzionale dell’Ente al link https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/formazione-professionale/notizie-e-avvisi/bando-per-liscrizione-ai-corsi-di-formazione-professionale-gratuiti-attuazione-programmazione-dup-2023-2025 ».