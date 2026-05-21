di Redazione

LOCRI- Giorno 26 Maggio 2026, alle ore 18,30, nei locali della biblioteca comunale di Locri, sita all’interno del palazzo Nieddu De Rio, avrà luogo la presentazione del libro di liriche della poetessa Daniela Ferraro dal titolo “Dal tramonto all’alba (Resurrezioni)”. Dialogheranno con l’autrice la dott.ssa Franca Evoli (poetessa e scrittrice) e il dott. Vincenzo Tavernese (saggista e critico letterario).

“In questa sua ultima opera di poesia Daniela Ferraro compone un singolare diario psicologico, di fatto ucronico, comprendendo insieme passato, presente e futuro e ambientandolo in una dimensione temporale, la notte e il suo dissolversi, particolarmente congeniale a disvelare i segreti più riposti dell’anima. Un viaggio nella notte colmo di memorie di vita, con i suoi entusiasmi, le sue disillusioni e con le speranze che all’alba germogliano come fiori inattesi e rasserenanti. Lo fa con la consueta sincerità, qualità che l’ha contraddistinta nelle sue opere precedenti e con un linguaggio poetico rigoglioso, vitale, divenuto ancor più espressivo e penetrante (…) e con quella capacità di sintesi che solo i poeti autentici posseggono anche quando rappresenta se stessa:

–La mia piccola vita

è un vociare di stelle–

(dalla prefazione al testo del critico letterario Luciano Domenighini)

“Dal tramonto all’alba (Resurrezioni)” è il settimo dei libri editi dalla poetessa Ferraro. La sua produzione era iniziata con “Icaro” nel 2011 cui hanno fatto seguito “Cerchi Concentrici”, “Piume di cobalto”,” Per le strade e altro”, “Allo specchio ”e “Ludica” che hanno ottenuto lusinghieri successi nell’ambito di concorsi nazionali ed internazionali e le hanno fatto meritare riconoscimenti vari alla cultura, per ultimi il “Premio Roma Città Eterna 2025” (edizione speciale Giubileo) da parte dell’Istituto per la Cultura Italiana di Roma (per il grande valore professionale ed umano) e nel 2026 il “Premio Speciale Fori Imperiali” (Roma) quale voce significativa della cultura italiana.