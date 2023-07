di Simona Ansani

SIDERNO – Partirà il 19 luglio la prima corsa del bus turistico, Bus Gelsomino, promosso dall’agenzia viaggi Full Travel. Un altro importante obiettivo centrato dall’imprenditore Pino Canzonieri, che dopo i collegamenti diretti con le maggiori linee di collegamento come Rosarno per il trasporto ferroviario e Lamezia per il trasporto di collegamento aereo, punta con la sua nuova linea di trasporto alla conoscenza turistica del territorio, alle bellezze architettoniche e artistiche che la Locride offre ai numerosissimi visitatori che scelgono questa meta per trascorrere in relax le vacanze estive 2023.

Bus Gelsomino prende il nome proprio dal territorio e offre molte soluzioni per conoscere ed esplorare la Calabria, usufruendo di numerosi servizi come le guide turistiche, escursioni, esperienze culinarie tradizionali, soggiorni alberghieri, oppure farsi consigliare da un team esperto che c guiderà il turista alla scoperta di tradizioni con uno dei numerosi tours di gruppo.

Il Bus Gelsomino effettuerà la sua corsa una volta al giorno da Caulonia, con le seguenti fermate: Roccella, Gioiosa, Siderno, Locri Epizephiri e Gerace.

<<E’ da decenni che sentiamo parlare della necessità di facilitare i collegamenti, rendere fruibile il nostro territorio, soprattutto ai turisti che alloggiano nelle strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere>>. Spiega l’imprenditore Pino Canzonieri, <<abbiamo quindi deciso di offrire un servizio bisettimanale per tutto il periodo estivo per poter dare la possibilità ai visitatori di poter ammirare la riviera dei Gelsomini, in tutta la sua cultura, attrazioni, borghi. Questo servizio sarà simile a molti già esistenti ed essenziali in altre realtà territoriali italiane che contribuiscono a perseguire la finalità di valorizzazione intermodalità turistica per rendere più attrattive le mete particolari della nostra zona. Inizieremo questa nuova avventura proponendo un collegamento con Gerace e Locri Epizephiri>>.

Un primo passo che potremmo definirlo sperimentale, realizzato però dopo uno studio attento e un analisi realizzata sulla fattibilità delle offerte e delle domande, <<l’evoluzione sarà poi quella di proporre in un piano a medio e lungo termine di collegamenti sempre più efficaci, sostenibili e capillari – aggiunge Canzonieri – per soddisfare le esigenze di oltre un milione di arrivi registrati normalmente in Calabria che frequentano la Riviera dei Gelsomini. Visto anche l’alto potenziale turistico della stessa che deve farci programmare e formare, organizzare sempre più il territorio, migliorare l’immagine, rilanciando la filiera turistica rispondendo sempre più alla maggiore richiesta di beni e servizi di qualità. La nostra organizzazione – conclude – è legata alla realtà Calabria Shuttle Holidays, rete di imprese che si occupa di servizi turistici, transfer e shuttle bus da e per gli aeroporti in Calabria, con particolare attenzione sull’aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Questo ci potrà consentire in breve tempo a rendere tante località fruibili attraverso la realizzazione di progetti simili in tutta la Calabria rendendo capillare il servizio stesso>>.