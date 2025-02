R. & P.

SANT’ILARIO DELLO IONIO – Promosso e organizzato dalle Cooperative sociali Iride, Eurocoop Jungi Mundu, Pathos, dalla Consulta giovanile e Pallavolo Sant’Ilario, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sabato 1 marzo va in scena il Carnevale 2025 con “Sant’Ilario in Maschera”. Le vie del paese, dalla Marina al centro storico, fino al borgo antico di Condojanni si animeranno dei colori e dei suoni della tipica festa di Carnevale, con un corteo gioioso che vedrà protagonista il grande Carro della Pace per dire “no” a tutte le guerre, all’insegna della fratellanza tra i popoli.

Si partirà alle ore 15.00 dal Parco giochi della Marina con il trenino su cui saliranno i bambini in maschera e con il carro allegorico multietnico, dedicato alla pace nel mondo, che attraverseranno le tre aree del paese, facendo tappa in piazza Garibaldi e piazza Uria. A simboleggiare il messaggio di pace, sul carro, un grande globo terrestre con due bandiere dai colori arcobaleno e tanti palloncini. Ad accompagnare il tutto, le storiche hit sulla fratellanza e la pace, come Imagine di John Lennon e tante altre, e adulti e bambini di diverse nazionalità con cartelloni sul tema per un’atmosfera di gioia e speranza.

Al rientro, di nuovo al Parco giochi della Marina di Sant’Ilario, la festa continuerà con animazione, balli, gonfiabili e giochi.

Il Carro della Pace domenica 2 marzo sfilerà al “Carnevale Ardorese” nel corteo che partirà alle ore 16.00 da via Manzoni, ad Ardore: una giuria esaminerà e voterà i carri in gara. La premiazione si terrà martedì 4 marzo.