DA LOCRI A DUBLINO Ecco il podcast della Locride nato da un’amicizia

“Quanta distanza c’è tra Locri e Dublino? Meno di quanta si creda”.

Di cosa stiamo parlando? Cosa hanno in comune Locri e Dublino? Bene, andiamo per ordine.

“Locri – Dublino” è un podcast nato da un’amicizia, la nostra, circa un anno fa.

Ma chi siamo?

All’epoca eravamo due liceali: Simone si era appena diplomato ai Licei “Mazzini”, Luca frequentava l’ultimo anno al Liceo Scientifico “Zaleuco”, entrambi a Locri.

Dopo il diploma, Simone ha deciso di prendere un volo e andare in cerca di fortuna a Dublino, la capitale della Repubblica d’Irlanda.

Durante i primi mesi di trasferta, le nostre conversazioni a distanza vertevano sempre più sulle differenze tra l’Irlanda e l’Italia, tra Dublino e la Calabria e, ovviamente, Locri e la Locride; la nuova realtà che Simone trovava di fronte a sé, la cultura da conoscere, la nuova lingua e il nuovo ritmo di vita.

Quelle conversazioni spesso ci hanno fatto riflettere su noi stessi, sulla Calabria e il nostro rapporto con essa.

Abbiamo deciso di indirizzare l’attenzione delle nostre discussioni verso l’Italia e la nostra terra, cercando di capire perché determinate problematiche ci creino difficoltà, se lo siano anche per altri ed eventualmente come questi le affrontino. Ma soprattutto, ciò che ci piace e su cui abbiamo deciso di concentrarci, sono i punti di forza della nostra regione e come, e perché, andrebbero valorizzati.

Locri – Dublino, quindi, non è altro che un confronto di idee, problematiche ed esperienze, viste da nuove prospettive, quali Dublino e l’Irlanda, dove oggi Simone lavora e frequenta l’Università, Milano, dove studia Luca, e altre. Perché nonostante la distanza, per noi casa è la nostra bellissima costa bagnata dal Mar Ionio: il cuore, la mente e l’impegno, sono sempre qui. Ci piace definirci “pendolari a lungo raggio”.

È possibile ascoltare il podcast ovunque, su Spotify, YouTube, iTunes, Google Play o su qualsiasi altra piattaforma di streaming; per i più pigri, basta semplicemente cercare “Locri – Dublino” su un qualsiasi browser. Ovviamente, ci trovate su instagram e facebook:@locridublino.

Luca Matteo Rodinò

Simone Raschellà

#LocriDublino