CSK Sessione d’esame per il cambio di cintura

Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria non ha impedito al Centro Studi Karate del M° Vincenzo URSINO di svolgere anche per quest’anno le sessioni d’esame per il passaggio di cintura, una iniziativa fortemente voluta per gratificare gli allievi in un anno mai stato così difficile come questo.

A cambiare, rispetto al passato è stata solo la modalità di svolgimento degli esami, non in presenza per il rispetto del decreto.

Gli atleti hanno potuto comunque svolgere le prove tecniche nelle loro case, ed inviato poi i video dell’esecuzione al Maestro che ha così potuto supervisionare la correttezza delle stesse.

Sotto la sapiente direzione del Maestro 6° Dan , Vincenzo URSINO, pluripremiato dal CONI e Stella al merito sportivo, Il CSK, già promotore in tempi di pandemia del primo torneo virtuale denominato “Virtual Competition Karate” in epoca Covid, conferma di rimanere costantemente vicino alle necessità e aspirazioni dei suoi piccoli atleti, e con le diverse onorificenze conquistate negli anni – tra titoli nazionali e mondiali – di essere una costante tra le eccellenze sportive della Regione Calabria.