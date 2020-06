CSC 231 E REATI TRIBUTARI Il 22 giugno webinair col professionista locrese Paolo Gemelli

R. & P.

In data 22 giugno 2020 alle ore 16,00 si terrà sulla piattaforma ZOOM, a causa delle disposizioni che per il Covid 19 ancora impongono queste modalità di svolgimento, un interessante convegno di rilievo nazionale, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, sui reati tributari ed il loro recente inserimento nel catalogo dei delitti presupposto della responsabilità degli enti. Organizzato dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi e con la presenza del Presidente dell’UNCAT, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, il Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Palermo, il vice presidente della Camera penale di Roma avv. Vincenzo Comi, vede tra i relatori, oltre ad insigni magistrati della Suprema Corte di cassazione, tra cui il Presidente Gustavo Andreazza della III sez penale della Suprema Corte, anche il locrese avv. Paolo Gemelli quale primo relatore del convegno. La presenza del nostro concittadino avv. Paolo Gemelli quale primo relatore di un così importante convegno nazionale ci rende fieri e consapevoli del contributo che la Calabria intera può e deve dare alla cultura ed al progresso delle scienze , in questo caso giuridiche, che disciplinano la vita delle imprese e delle persone fisiche.