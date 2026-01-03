R. & P.

«Di fronte a tragedie come quella avvenuta a Crans Montana, le parole non saranno mai sufficienti a colmare il dolore, ma diventano necessarie per riconoscere gesti di straordinaria umanità». Così il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, commentando quanto accaduto nella notte di Capodanno in Svizzera.

«La storia di Paolo Campolo, reggino che senza esitazione ha messo a rischio la propria vita per salvare quella di tanti giovani, è un esempio altissimo di coraggio, senso civico e solidarietà. In quei momenti drammatici ha agito non da eroe per scelta, ma da uomo guidato da un profondo senso di responsabilità verso gli altri».

«Il suo gesto – prosegue Cirillo – onora Reggio Calabria, la Calabria intera e il nostro Paese. Ricorda a tutti noi che, anche nei contesti più tragici, l’umanità può emergere con forza, trasformando il dolore in testimonianza di valore e altruismo».

Il Presidente ha infine espresso «vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, ai feriti e a quanti sono stati coinvolti in questa tragedia», rivolgendo a Paolo Campolo «un sentito augurio di pronta guarigione e un ringraziamento che va oltre le parole, a nome delle istituzioni e dell’intera comunità calabrese».