Covid in Calabria, i nuovi postivi oggi sono 360

Sanita’ – Catanzaro, 10/12/2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1487782 (+7.317).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 96185 (+360) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 612 (23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 583 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11988 (11821 guariti, 167 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2219 (78 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2131 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28290 (27604 guariti, 686 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 253 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 251 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9031 (8909 guariti, 122 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2338 (49 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2283 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32090 (31664 guariti, 426 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 520 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 511 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7331 (7223 guariti, 108 deceduti).

L’ Asp di Crotone comunica nel Setting fuori regione un nuovo caso a domicilio.