Covid: due positivi fuggiti dal centro accoglienza a Roccella Ionica

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Sono due gli uomini fuggiti dal centro di prima accoglienza, ex Ospedaletto, a Roccella. L’ennesima fuga da parte di migranti che segna una difficile situazione che potrebbe collassare da un momento all’altro. Ad aggravare però questo scenario è il fatto che i due soggetti siano risultati positivi ai tamponi e che dunque si trovavano in un regime di quarantena. Mine vaganti a contatto con altre persone, senza controllo, in totale libertà usufruendo di ogni tipo di servizio e di trasporto pubblico come autobus e treni. Il virus che circola sempre più libero, perché purtroppo non è vero che tutti i positivi sono sotto controllo. Di quale contenimento si parla? Come mai nella struttura di prima accoglienza presa d’assalto soprattutto in questi ultimi mesi con sbarchi continui i controlli sembrano avere qualche faglia? Attendiamo risposte e azioni concrete da tutti gli organi preposti al controllo.