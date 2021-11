COVID CALABRIA Oggi 272 contagi, 187 guariti e 2 decessi

BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 26/11/2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.413.181 (+4.688).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 91.990 (+272) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 304 (14 in reparto, 5 in terapia intensiva, 285 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.756 (11.591 guariti, 165 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.442 (51 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.386 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.906 (27.233 guariti, 673 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 189 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 187 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.829 (8.711 guariti, 118 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.552 (36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.513 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.078 (30.658 guariti, 420 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 345 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 336 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.095 (6990 guariti, 105 deceduti).

L’Asp di Cosenza segnala: “1 caso recentemente comunicato a domicilio tra i residenti in Regione, a seguito di verifiche, oggi è compreso a domicilio tra i non residenti”.

L’Asp di Reggio Calabria comunica “138 nuovi soggetti positivi di cui 28 migranti”.