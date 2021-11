COVID CALABRIA Oggi 150 contagi, 174 guariti e 2 decessi

BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 9/11/2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1335597 (+5.431).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 88865 (+150) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 197 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 182 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11515 (11357 guariti, 158 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1441 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1401 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27131 (26473 guariti, 658 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 225 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 212 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8541 (8426 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1167 (41 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1126 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30137 (29724 guariti, 413 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 399 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6706 (6602 guariti, 104 deceduti).