COVID Appello alla prudenza dal sindaco di Caulonia

I dati di soggetti positivi al covid-19 di questi giorni non sono incoraggianti.

Il virus corre velocemente e i casi di positività diagnosticati da tamponi antigenici rilevano un trend in continuo aumento.

I numeri sono alti, con un’impennata nell’incidenza dei casi anche tra i ragazzi e bambini.

Il personale dell’USCA è allo stremo ed il sistema di tracciamento è ormai saltato. Ricordiamo che possono recarsi alla sede USCA solo i soggetti risultati positivi a test antigenici e asintomatici.

Questa situazione ci deve indurre alla massima prudenza. Si invita la cittadinanza ad un maggiore senso di responsabilità e ad attenersi al rispetto delle regole. Non molliamo.

L’amministrazione Comunale di Caulonia