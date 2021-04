Covid a Locri, situazione preoccupante. Cinquanta positivi e un nuovo decesso

R & P

Una nuova vittima e una situazione preoccupante nelle ultime ore nella nostra città. Sono, purtroppo, diciassette i cittadini che fino ad oggi hanno perso la vita a causa del maledetto Covid. Stiamo vivendo giornate di grande angoscia e tensione. Ieri una delle principali attività commerciali cittadine ha registrato un elevato numero di soggetti positivi tra i dipendenti che si erano sottoposti responsabilmente a tampone, a seguito di nostra richiesta. Oggi stessa sorte per un call center e due scuole dell’infanzia private chiuse a causa della presenza di casi covid tra dipendenti, genitori e bambini. Altre attività commerciali sono coinvolte e si stanno effettuando tutti i controlli necessari. Purtroppo, proprio nel momento in cui avevamo raggiunto il dato più basso dei soggetti positivi negli ultimi mesi, abbiamo avuto invece un’impennata dei contagi con conseguente preoccupazione e angoscia su tutto il territorio cittadino. I soggetti certi risultati positivi sono oltre cinquanta e circa centocinquanta in quarantena obbligatoria precauzionale. Grazie a un lavoro sinergico tra Amministrazione comunale, Arma dei Carabinieri e Prefettura vi è un monitoraggio costante dei dati con la ricostruzione dei contatti dei soggetti positivi.Ancora una volta ci vediamo obbligati a rivolgere un appello ai cittadini alla massima prudenza. Il Covid con le sue varianti è tornato all’attacco e non possiamo sottovalutare nulla, servono serietà e responsabilità. Siamo stanchi di queste costanti difficili situazioni ma con impegno, forza e determinazione supereremo anche questa nuova difficile prova. L’ Amministrazione esprime sincere condoglianze ai familiari dell’ennesima vittima di questa tragedia. Giovanni Calabrese Sindaco Città di Locri