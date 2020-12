COVID-19 Sainato (Fi): “Industria del turismo in ginocchio. Il Governo intervenga”

R. & P.

Reggio Calabria, 16 dicembre 2020 – “Il Governo ascolti il grido dei lavoratori e delle imprese del turismo, uno dei settori più colpiti dalle conseguenze della diffusione del Covid-19 e dalle restrizioni/chiusure imposte dall’andamento della pandemia; settore questo che, in Calabria, si trova letteralmente in ginocchio a causa della completa esclusione da qualunque tipologia di aiuto economico del Governo. La Regione Calabria ha già varato misure a sostegno del settore, ma c’è ancora bisogno della vicinanza delle istituzioni attraverso contributi e supporti mirati. Per questo mi faccio portavoce delle istanze ricevute dalle associazioni di categoria che hanno a più voci sottolineato i problemi del settore. Risulta fondamentale tutelare le realtà che hanno deciso, con coraggio, di iniziare un’attività imprenditoriale scegliendo un territorio difficile come quello calabrese, nonché sostenere quelle che già da tempo incidono in maniera positiva sullo sviluppo turistico ed economico della nostra Regione. Il rischio, altrimenti, è che possa scomparire per sempre un’intera filiera, che va da chi fa impresa ai dipendenti e alle loro famiglie, compromettendo così un importante patrimonio turistico, economico e culturale” – Così il Consigliere Regionale Raffaele Sainato, sulla crisi del settore turistico.