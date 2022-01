COVID-19 Nuovi Comuni del Reggino in zona arancione fino al 26 gennaio

di Francesca Cusumano

LOCRI –Prorogate fino al prossimo 23 gennaio per il Comune di Platì, le misure relative la cosiddetta “zona rossa”, così come fino a quella data, le disposizioni “da zona arancione” per i Comuni di Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa e Mammola.

Ma non solo: a partire da oggi e fino a tutto il 26 gennaio, altri Comuni rientreranno nella “zona arancione:si tratta dei Comuni di Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara e Stignano.

Quanto riportato, è contenuto nella nuova ordinanza (la numero 6 del 16 gennaio 2022) a firma del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Nello specifico, il commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, ieri con una nota, ha comunicato “il permanere di una situazione di criticità in termini di rischio di espansione epidemica per il superamento di diversi parametri, nel Comune di Platì, in cui è stata rilevata una percentuale di vaccinati contro SARS-CoV-2 inferiore alla media regionale e, nel Comune di Rosarno, in cui è stato accertato un rilevante incremento nel numero di ricoverati negli ultimi 7 giorni”.

E’ stato altresì segnalato che “nei Comuni di Africo, Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Feroleto della Chiesa, Gioiosa Ionica, Mammola, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara e Stignano, è stata evidenziata una elevata incidenza negli ultimi 7 giorni, unitamente ad un incremento del tasso di positività settimanale superiore a 5 punti percentuali”.

Inoltre, a livello regionale per l’intera territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, “i valori di incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, si sono notevolmente incrementati, superando ampiamente la media regionale nello stesso periodo e raggiungendo quota di 1126/100.000 abitanti”, secondo la rilevazione del 13 gennaio scorso.

Intanto, permangono fino a mercoledì 19 gennaio, le misure della “zona arancione”, fissate nell’ordinanza n. 4/2022, per i Comuni di Benestare, Bianco, Cittanova, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica; mentre da oggi, escono dalla fascia con maggior restrizioni, i Comuni di Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, San Roberto, Taurianova e Polistena.