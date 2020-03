COVID-19 L’Ambito territoriale amplia servizio di monitoraggio delle persone anziane e non autosufficienti

R. & P.

L’Ambito Territoriale di Locri ha comunicato in data odierna a tutti i sindaci dei Comuni afferenti all’Ambito, l’intenzione di avviare nell’immediato un servizio di monitoraggio delle condizioni personali dei cittadini anziani o non autosufficienti (c.d. soggetti a rischio) privi di supporto familiare, estendendolo anche a coloro i quali non rientrano all’interno di nessuno dei progetti di assistenza già attivati dall’Ambito di Locri. Tale monitoraggio si rende necessario per arrivare a fornire un servizio di consegna a domicilio gratuito tramite operatore, di beni di prima necessità (soprattutto alimenti e farmaci), data la condizione di emergenza sanitaria dettata dal COVID-19, limitando così gli spostamenti di suddette persone che versano in condizioni di precarietà e quindi di maggiore rischio contagio.

Lo stesso operatore, all’occorrenza, su richiesta del beneficiario, è anche autorizzato ad attivare le procedure previste dall’ultimo Decreto in materia di COVID-19.

L’invito è stato rivolto ai sindaci nonché a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Locri, segnalando eventuali casi al numero 0964391417 o all’email atlocri@comunedilocri.it.