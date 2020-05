COVID- 19 Galimi:”Nessun problema di contagio all’ospedale di Polistena”

R. & P.

Abbiamo avuto la bella notizia che la paziente operata presso l’Ospedale di Polistena sta bene, ed è risultata NEGATIVA all’ultimo tampone al quale è stata sottoposta.



Il Comitato per la Difesa della Salute della Piana, esprime tutta la sua GIOIA perchè, anche tutto il personale sanitario interessato, dopo gli esami di rito, è risultato del tutto NEGATIVO.



Un fatto che mette fine alle speculazioni che si erano create e che porta serenità e fiducia all’interno della nostra gente.



Ancora una volta vogliamo ringraziare i medici il personale ed i dirigenti del nosocomio, per la validità del sistema di prevenzione e protezione messi in atto per la funzionalità e la sicurezza del nostro ospedale.