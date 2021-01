Covid 19. Ardore – amarezza e delusione del gruppo consiliare Ardore 4.0 Cittadini in Movimento, per comportamento scellerato dei residenti

R. & P.

Il gruppo consiliare “Ardore 4.0 Cittadini in movimento” condivide il sentimento di amarezza e delusione manifestata dal sindaco per l’improvvisa impennata dei soggetti positivi al coronavirus dovuta al comportamento irresponsabile di alcuni cittadini tra cui, purtroppo, qualche amministratore. Il nostro ruolo ci impone di dare il buon esempio e certe leggerezze non possono essere giustificate. Sarebbe molto semplice per noi in questo momento infierire…puntare il dito…ma non lo faremo poiché siamo sicuri che i trasgressori sapranno assumersi le proprie responsabilità nelle sedi opportune e, di conseguenza, saranno pronti a subire le conseguenze delle loro azioni soprattutto alla luce del ruolo istituzionale che ricoprono. Ci auguriamo davvero che questo episodio possa in qualche modo farci comprendere la pericolosità di questo virus! Invitiamo i cittadini a fare attenzione e a non abbassare mai la guardia!

Muscatello Rosita

Giovanni Teotino

Lillo Panuzzo

Peppe Spanò