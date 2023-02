COSTRUIAMO GENTILEZZA A riempire il Baule per il reparto di Ginecologia l’associazione “Girotondo di Mammola”

R. & P.

Continuano le buone pratiche all’interno del percorso Costruiamo gentilezza.



A riempire il Baule della gentilezza per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Locri, è l’associazione di promozione sociale “Girotondo” di Mammola.

A portare i doni e consegnare tantissimi articoli per l’infanzia e corredini per i nuovi nati raccolti, acquistati e realizzati a mano da molte famiglie di Mammola, è stata Lorena Bruzzese.

Lei come altre educatrici e volontarie si occupa di attività per bambini e famiglie, promuove iniziative e percorsi per la crescita e miglioramento della comunità e avvia collaborazioni sul territorio per creare processi di solidarietà.

“L’idea – ha detto Bruzzese – ispirata dal progetto Corredino sospeso dell’associazione Penelope di Reggio Calabria e dall’iniziativa Cuore di maglia ha trovato la sua realizzazione sul nostro territorio grazie al progetto nazionale Costruiamo gentilezza che vede l’assessore alla gentilezza della Città di Locri, Domenica Bumbaca, occuparsi del “baule gentile”.



Con l’Emporio solidale, con le donazioni di molte famiglie, il baule viene consegnato alle donne bisognose, dando loro la possibilità di vivere più serenamente l’evento più bello della vita.



Così nei giorni scorsi Lorena Bruzzese accompagnata dall’assessore alle Politiche sociali, hanno consegnato al primario del Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale locrese, dottor Giuseppe Macrì, i doni raccolti e realizzati da altre mamme.



Gesti semplici che riescono ad intrecciare rapporti di collaborazione e condivisione di cui le famiglie e tutta la comunità, hanno bisogno.