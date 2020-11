COSTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE Soddisfazione del gruppo politico ReAzione Cauloniese

R. & P.

Il gruppo politico ReAzione Cauloniese esprime la propria soddisfazione per la costituzione della Consulta Giovanile.

In un ambito locale in cui i giovani sono mancati da sempre dalla scena politica, ritiene che il loro apporto in termini di intelligenze e di idee, sarà certamente positivamente determinante per la crescita della comunità.

Nella piena consapevolezza di ciò, auspica che sin da subito possa nascere un sano e costruttivo confronto ed anche una eventuale collaborazione.

Manifesta, quindi, il pieno sostegno ad iniziative che saranno utili per la cittadinanza e per il territorio.

Augura, infine, buon lavoro a tutto il gruppo dirigente e al presidente dott. Mirko Audino.

Il coordinamento di ReAzione Cauloniese