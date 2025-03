R. & P.

ROCCELLA IONICA – Il 26 marzo 2025, nell’Aula Consiliare del Comune di Roccella Jonica, è stato ufficialmente costituito il Circolo della Stampa della Locride, un momento storico per il giornalismo e per il territorio. La data scelta non è casuale: il 26 marzo segna infatti il giorno in cui, nel 1848, venne emanato lo Statuto Albertino, primo documento a tutelare la libertà di stampa in Italia. Questo gesto simbolico rafforza l’importanza del Circolo, che nasce con l’obiettivo di proteggere il mestiere giornalistico in un periodo in cui la professione è sempre più minacciata da norme limitanti e bavagli politici.

Il Circolo della Stampa della Locride si pone come punto di riferimento per la difesa dei diritti dei giornalisti, per la promozione della giustizia sociale e per il sostegno a un’informazione libera e pluralista. In un momento storico di grande rilevanza, il Circolo si impegnerà a dare voce al territorio e a rappresentare la categoria dei giornalisti negli organi istituzionali.

Durante l’assemblea costitutiva, è stato eletto il Consiglio Direttivo, che si compone di: Emanuela Alvaro, Jacopo Giuca, Carlo Macrì, Francesco Massara, Giuseppe Mazzaferro, Barbara Panetta e Francesco Sorgiovanni. Dopo la costituzione, si è proceduto dunque alla nomina delle cariche: Francesco Sorgiovanni è stato eletto presidente, Barbara Panetta vice-presidente, Jacopo Giuca segretario e Giuseppe Mazzaferro tesoriere.

Inoltre, il Collegio Sindacale, che si occupa del controllo e della gestione delle risorse del Circolo, è stato composto dai seguenti membri: Vincenzo Frascà presidente ed Enzo Ro

meo membro.

Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la crescita della professione giornalistica nella Locride, area che da sempre ha avuto difficoltà nell’affermare la propria voce su temi cruciali per il presente e il futuro della nostra società. Il Circolo avrà il compito di fungere da interlocutore attivo con le istituzioni locali e nazionali, per contribuire al miglioramento delle condizioni professionali e sociali dei giornalisti della Locride.

Il Circolo è pronto a mettersi al servizio della comunità, lavorando per garantire una maggiore consapevolezza sul valore della libertà di stampa e della giustizia sociale, tematiche cruciali per la nostra crescita come collettività.