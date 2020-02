COSONA VIRUS Nuova Calabria chiede al sindaco di Bovalino l’emissione di un’ordinanza urgente

R. & P.

Egregio Sig. Sindaco

pur non essendo stato accertato, nel comune di Bovalino o nelle aree limitrofe, nessun caso positivo al “CORONAVIRUS COVID-19”, riteniamo comunque importante ed urgente l’adozione di una apposita Ordinanza, alla quale dare la più ampia diffusione, per disporre che vengano scrupolosamente seguite le precauzioni e le procedure disposte dal Ministero della Salute, in modo particolare per tutti coloro che stanno rientrando in queste ore nel nostro territorio provenendo dalle Regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica. E’ indispensabile fornire loro indicazioni precise sui canali ufficiali di informazione sanitaria dell’Asp e del GOM (contatti telefonici e indicazioni delle UU.OO.), in modo da poter comunicare la propria presenza ed eventualmente essere sottoposti ai necessari controlli sanitari.

Chiediamo inoltre di valutare con la dovuta attenzione l’adozione di tutte le opportune azioni di prevenzione sul territorio comunale a tutela della salute pubblica, anche in relazione ad eventuali manifestazioni pubbliche in programma, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi che si stanno registrando in questi giorni in diverse Regioni d’Italia.

Confermiamo la nostra totale disponibilità e collaborazione per qualunque azione si rendesse necessaria.

Gruppo consiliare

“Nuova Calabria – BOVALINO”