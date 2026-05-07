Il Governo saluta la squadra campione

di Redazione

ROMA – La vittoria in Conference Cup non è soltanto un trionfo sportivo: per la Cosenza Smile Pallanuoto si è trasformata in un riconoscimento istituzionale di grande rilievo.

La squadra, reduce dallo storico successo europeo, è stata ricevuta martedì a Roma dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in un incontro che ha unito celebrazione, ascolto e prospettive concrete per il futuro.

All’incontro erano presenti il Presidente Francesco Manna, il dirigente Avv. Andrea Borsani, il Presidente FIN Alfredo Porcaro, il tecnico Mister Occhione, l’intera formazione femminile e l’Assessore regionale Eulalia Micheli. Un confronto che ha assunto fin da subito un valore simbolico, ma anche operativo.

Guidate dal capitano Federica Morrone, le atlete hanno ripercorso con il Ministro il cammino che le ha portate a conquistare la Conference Cup: un percorso fatto di sacrifici, allenamenti intensi, coesione e una forte identità di squadra. Ma accanto all’orgoglio sportivo, la delegazione ha illustrato anche le difficoltà strutturali che la società affronta ogni giorno. Temi che rappresentano non solo criticità, ma anche opportunità di crescita per un movimento che negli ultimi anni ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

Il Ministro Abodi si è complimentato con la Smile e ha trasmesso alla squadra il saluto del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A conclusione della giornata, Abodi ha consegnato alle atlete un attestato di riconoscimento per il traguardo europeo e ha annunciato una visita ufficiale a Cosenza, segnale concreto di vicinanza istituzionale.L’incontro di Roma non è stato soltanto una celebrazione. È stato il riconoscimento di un percorso costruito con organizzazione, visione e radicamento territoriale. La Cosenza Smile Pallanuoto dimostra che una realtà locale può diventare modello nazionale, quando sostenuta da progettualità e collaborazione tra istituzioni.

Per la Smile, la Conference Cup è l’inizio di una nuova fase: quella in cui lo sport diventa ambasciatore del territorio e motore di sviluppo sociale.