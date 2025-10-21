Il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato all’unanimità un odg di solidarietà al giornalista Ranucci ed a difesa della libertà di stampa presentato dal Sindaco Franz Caruso, che ne ha dato lettura in apertura dei lavori.

R. & P.

COSENZA – “In data 16 ottobre 2025 – si premette nel documento – è stato fatto esplodere un ordigno davanti all’abitazione del giornalista Rai Sigfrido Ranucci, storico conduttore del programma di inchiesta Report, trasmesso su Rai 3, da anni oggetto di gravi e pesanti minacce. Proprio per questo motivo, già nel 2009 gli è stata assegnata una scorta, rafforzata ulteriormente nel 2021 a seguito di nuove intimidazioni particolarmente vili. Le sue inchieste, su corruzione, mafia, affari pubblici, interessi nascosti, sono spesso considerate “scomode” proprio perché affrontano temi delicati, scottanti e, a volte, controversi.

Le stesse rappresentano, però, un pilastro della libertà di informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati correttamente, da difendere e sostenere. Insieme all’intera redazione di Report, Sigfrido Ranucci porta avanti il lavoro giornalistico fondandolo su rigore nella professione e impegno civile, rappresentando un punto fermo nella tutela della libertà d’informazione nel nostro Paese. Considerato che il gesto ignobile e gravissimo perpetrato contro il giornalista rappresenta un inquietante attacco al ruolo dell’informazione in una società democratica, in particolare al giornalismo d’inchiesta; che negli ultimi anni la libertà di stampa in Italia è sottoposta a crescenti pressioni: il numero di episodi di intimidazione ai danni di giornalisti e media è in costante aumento, come documentato da autorevoli organizzazioni internazionali.