di Redazione

SANTA CATERINA DELLO JONIO – Prime anticipazioni sulla pattuglia degli atleti azzurri in gara domenica 28 giugno nel circuito cittadino di Santa Caterina dello Jonio per la ventesima edizione della Corrinsieme, a cura del C.S. Giovanile Catanzaro Lido, presieduto da Santino Mineo, e del comitato organizzatore con a capo Gino Caporale e composto, tra gli altri, dal suo vice Domenico Carioti, dal responsabile del percorso Francesco Criniti e dal responsabile dei top runner Mimmo Carone. Proprio quest’ultimo ha intrattenuto proficue interlocuzioni con le principali società sportive nazionali, grazie alle quali sono arrivate le conferme riguardanti alcune importanti presenze di atleti in gara.

Il primo importante nome è quello di Yassine Rachik delle Fiamme Oro, di origine marocchina e cittadino italiano dal 2015. Detentore di 32 titoli italiani, è medaglia di bronzo sui 10.000 ai campionati europei under 23 disputatisi nel 2015 a Tallin; stesso piazzamento nella maratona medaglia d’oro nella Maratona a squadre ai campionati europei di Berlino del 2018. Nel 2021 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo. Allenato da Alberto Colli, vanta un personale di 28’50”45 sui 10.000 stabilito nel 2014, mentre lo scorso anno ha vinto la Pesca Run di Pescara col tempo di 35’03”.

Grande attesa per due atleti della Generazione Z.Luca Alfieri dell’Atletica Casone Noceto, sotto la guida di Mario Scirè ha fatto incetta di titoli nazionali nei settori giovanili, bissando nel 2017 il primo successo del 2016, quando oltre ai 10.000 vinse il campionato italiano di categoria nella corsa campestre.Nikolas Loss, del Sicilia Running Team, è nato nel 2001. Allenato da Ivano Pellegrini, vanta un record personale sui 10 chilometri su strada di tutto rispetto: 28’56” stabilito lo scorso anno a Valencia.

E poi, ci sono due indomiti millennial.Nadir Cavagna, classe 1995, delle Fiamme Azzurre, con un personal best di 29’13” e il veterano Alessandro Marangi del Cisternino Ecol Servizi. Nato nel 1986, lo scorso 31 maggio ha vinto la mezza maratona di Ostuni e il titolo italiano sui cinquemila nella categoria Master 35, vincendo la gara di Misano Adriatico col tempo di 15’02”. Nel 2022 è stato campione europeo di Mezza Maratona col tempo di 1h08’55”, contribuendo alla conquista del titolo a squadra per l’Italia.

Insomma, sarà una pattuglia azzurra di tutto rispetto quella che correrà la gara di domenica 28, valevole come quarta prova regionale del campionato di corsa su strada Master, la ventesima edizione della Corrinsieme è stata inserita nel calendario ufficiale della Fidal Calabria e il suo circuito di dieci chilometri (otto per le donne) sarà aperto alla competizione delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores.

Anche quest’anno, la manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Santa Caterina dello Jonio.Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e anche per la ventesima edizione lo speaker ufficiale sarà la storica voce della Maratona di Roma Lodovico Nerli Ballati.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sono sul sito ufficiale www.corrinsieme.it.